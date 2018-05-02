البنا يتفقد أعمال مزرعة الـ 20 ألف فدان بغرب المنيا

الصاوي أحمد:تفقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موقع مزرعة ال 20 ألف فدان التي تستزرعها الوزارة بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك للوقوف على آثار الطقس السيء وتأثيرات الظروف الجوية على التجهيزات التي تتم بالمزرعة في الوقت الحالي.وحرص وزير الزراعة خلال زيارته للمزرعة، تفقد كافة

الصاوي أحمد:

تفقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موقع مزرعة ال 20 ألف فدان التي تستزرعها الوزارة بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك للوقوف على آثار الطقس السيء وتأثيرات الظروف الجوية على التجهيزات التي تتم بالمزرعة في الوقت الحالي.

وحرص وزير الزراعة خلال زيارته للمزرعة، تفقد كافة الأنشطة والأعمال والانشاءات التي يجرى تجهيزها بكامل المساحة، من صوب زراعية، وزراعات مكشوفة، ومحطة الإنتاج الحيواني، فضلا عن متابعة كافة تقارير التنبؤ بالظروف الجوية لعدة ايام مقبلة بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية.

وعقد وزير الزراعة لقاءا مفتوحا مع العاملين بالمشروع، وقيادات مركز البحوث الزراعية والوزارة، للاستماع الي المشاكل التي تواجههم، لإيجاد الحلول المناسبة لها.

ووجه البنا مركز البحوث الزراعية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الطقس السيء والظروف الجوية المختلفة، لتجنب اية تأثيرات سلبية على الانتاج النباتي والحيواني بالمشروع.

وأشار وزير الزراعة الي ان مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقك غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة نموذجية ارشادية متكاملة، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في مناطق الاستصلاح بإقامة مشروعات تنموية متكاملة، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

