البنا يبحث موقف المشروعات الزراعية المشتركة مع القوات المسلحة

الصاوي أحمدبحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المشروعات الزراعية المشتركة التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية، التابعتين للقوات المسلحة المصرية.جاء ذلك خلال اجتماع البنا وممثلي الجهاز والهيئة بديوان عام الوزارة، للوقوف على ما تم



الصاوي أحمد

بحث الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المشروعات الزراعية المشتركة التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية، التابعتين للقوات المسلحة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع البنا وممثلي الجهاز والهيئة بديوان عام الوزارة، للوقوف على ما تم تنفيذه من البروتوكول الخاص باستخدام تنمية الموجات الكهرومغناطيسية الريدانية في مكافحة بعض أمراض النباتات الاقتصادية المهمة، مثل مرض العفن البني في البطاطس، والعفن الأبيض في البصل والثوم، والنيماتودا الممرضة للنبات.

واستعرض الاجتماع أيضاً ما تم تنفيذه من البروتوكول الخاص باستخدام نفس التقنية لمكافحة بعض الأمراض التي تصيب الحيوان، ولها مردود اقتصادي على الثروة الحيوانية، وهو البروتوكول الذي تم توقيعه بين مركز البحوث الزراعية وجهات مشروعات الخدمة الوطنية.​