البنا يبحث مع وفد الطاقة الذرية فرص تطوير الزراعة

الصاوى أحمدقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عددا كبيرا من التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لاسيما فى مجالات الزراعية والرى والطب، لافتاً الى أن مصر قطعت شوطاً مهماً الفترة الأخيرة لمواكبة التقدم فى هذا المجال.جاء ذلك خلال لقائه كلا من: الدكتور

الصاوى أحمد

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عددا كبيرا من التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لاسيما فى مجالات الزراعية والرى والطب، لافتاً الى أن مصر قطعت شوطاً مهماً الفترة الأخيرة لمواكبة التقدم فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه كلا من: الدكتور عاطف عبد الفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، و”مايكل ادوارد” رئيس القسم الأفريقى بالهيئة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور شوكت عبد الرازق مدير الوحدة الافريقية بالهيئة الدولية للطاقة الذرية، بديوان وزارة الزراعة لبحث فرص التعاون بين الجانبين.

وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الحيوى للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية والتى يتم توجيهها لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً الى أهمية أن يشمل التعاون بين الجانبين فى هذا المجال مجالى الغذاء والزراعة، بحيث تشمل التقنيات الذرية فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قليلة الاستخدام للمياه.

وأوضح البنا أنه من الممكن أيضاً التعاون فى مجالات تحلية وتنقية المياه واستخدامها فى اغراض الزراعة، فضلا عن إمكانية استخدام تلك التقنيات فى تحديد مناطق المياه الجوفية، بما سيساهم فى زيادة فرص استصلاح الأراضى، التوسع فى مساحات جديدة تتم زراعتها.

وأكد امكانية الاستفادة من هذه التقنيات فى القضاء على مرض انفلونزا الطيور، وعلاج امراض النباتات المختلفة، بحيث تتم إتاحة الفرص التدريبية للباحثين والمهندسين الزراعيين لتأهيلهم على هذه الاستخدامات.