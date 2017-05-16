البنا يبحث مع وفد البنك الدولى دعم المشروعات الزراعية

الصاوى أحمدبحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووفد البنك الدولي، سبل التعاون فى تنفيذ ودعم وتمويل عدد من المشروعات الزراعية فى مصر.وأكد فايد خلال لقائه مع بعثة البنك بديوان وزارة الزراعة بالدقى، أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بمشروعات صناعة وإنتاج التقاوى محلياً، للحد من

الصاوى أحمد

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووفد البنك الدولي، سبل التعاون فى تنفيذ ودعم وتمويل عدد من المشروعات الزراعية فى مصر.

وأكد فايد خلال لقائه مع بعثة البنك بديوان وزارة الزراعة بالدقى، أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بمشروعات صناعة وإنتاج التقاوى محلياً، للحد من الكميات التى يتم استيرادها، فضلاً عن مشروعات التنمية الريفية خاصة فى صعيد مصر، وتنمية القرى المصرية، كذلك تطوير الرى الحقلى وترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى.

وأشار البنا الى أنه ضمن المشروعات أيضاً التى تحرص الوزارة فى الوقت الحالى على تنفيذها عمل قيمة مضافة للمحاصيل السكرية ومحاصيل الحبوب، والقطن المصرى، كذلك تنمية مهارات العاملين فى قطاع الزراعة ورفع كفاءتهم للمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد أهمية الدور الذى يقوم به مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل، غير شرهة فى المياه، كذلك تتحمل التغيرات المناخية المختلفة، وفى الوقت نفسه تعطى إنتاجية عالية، تساهم فى زيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم.

واتفق الجانبان على عقد لقاء يجمع فريقى العمل من خبراء وزارة الزراعة، وممثلى البنك لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك.