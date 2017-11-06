البنا يبحث مع محافظ أسوان تطوير النشاط الزراعي

الصاوي أحمد أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارة الزراعة ومحافظة أسوان، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة في المحافظة، وتطوير القطاع بالمحافظة، واستغلال كل الموارد المتاحة بها، والتيسير على مزارعي المحافظة.جاء ذلك خلال لقائه اللواء مجدي حجازي

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارة الزراعة ومحافظة أسوان، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة في المحافظة، وتطوير القطاع بالمحافظة، واستغلال كل الموارد المتاحة بها، والتيسير على مزارعي المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية في منطقتي وادي الصعايدة ووداي النقرة.

وقال البنا ان هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالعمل على تنمية صعيد مصر، فضلاً عن المحافظات الحدودية، لافتاً الى ان القطاع الزراعي من أهم مصادر الاقتصاد القومي، وهو أساس للتنمية المستدامة، لذلك يتم تشجيع عمليات الاستثمار في هذا المجال والتيسير على المستثمرين والعاملين فيه.

وأشار الى ان أسوان من أهم المحافظات التي توجد بها فرص كبرى للاستثمار في المجال الزراعي، بكل الأنشطة المتعلقة به، من الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، بما يتيح الفرصة لإقامة مشروعات تكاملية بها، نظراً لما تتمتع به من ميزة نسبية في إنتاج الحاصلات الزراعية نظراً لطبيعة التربة والمناخ بها.

وناقش الجانبان سبل القضاء على المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج بالمحافظة، وكيفية تذليل العقبات أمام المزارعين، فضلاً عن تفعيل مبادرة القرية المنتجة، والتي أطلقتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، بالاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.