البنا يبحث مع سفير بولندا زيادة فرص الاستثمار

وقال وزير الزراعة خلال لقائه و”ميهاو موركوتشينسكى” سفير دولة بولندا بالقاهرة، إن الحكومة المصرية والقيادة السياسية حريصة على تشجيع مناخ الاستثمار، والتيسير على المستثمرين خاصة في مجال الزراعة، وخاصة مع إطلاق عدد من المشروعات الزراعية القومية مثل المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية، فضلا عن مشروع المليون رأس ماشية، لافتا إلى أن تلك المشروعات من شأنها فتح آفاق أوسع للاستثمار، وتحقيق تنمية متكاملة في مصر، وتوفير فرص عمل للشباب، والحد من الفجوة الغذائية.

وأشار البنا إلى إمكانية التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا إدارة المياه لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، فضلا عن التعاون في مشروعات تطوير الميكنة الزراعية بمصر، نظرا لما تمتلكه بولندا من خبرات واسعة في هذا المجال وآلات ومعدات زراعية تكنولوجية حديثة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك فرصا أيضا للتعاون في مجالات التصنيع الغذائي وتطوير تكنولوجيا الغذاء، وعمل قيمة مضافة للحاصلات الزراعية، مما يساهم في زيادة الفرص التصديرية لتلك المنتجات.

ومن جهته أشار السفير البولندي إلى حرص بلاده وتطلعها لتطوير سبل التعاون الزراعي مع مصر، والتنسيق الدائم بين السفارة البولندية ووزارة الزراعة في تطوير مجال الاستثمار الزراعي، موجها الدعوة لوزير الزراعة لزيارة بولندا لزيارة المزارع وبحث سبل التعاون والتبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، والاتفاق على آليات التنفيذ مع نظيره البولندي.​