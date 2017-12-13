البنا يبحث مع سفيرة لاتفيا بالقاهرة سبل التعاون الزراعي بين البلدين

الصاوي أحمد بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "إيفيتا شولتسا" سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة، سبل التعاون الزراعي بين البلدين. وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، ان هناك تعاون بين مصر ولاتفيا في عدد كبير من المجالات، كذلك هناك تبادل تجاري بين ا



الصاوي أحمد

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و “إيفيتا شولتسا” سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة، سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، ان هناك تعاون بين مصر ولاتفيا في عدد كبير من المجالات، كذلك هناك تبادل تجاري بين البلدين.

وأشار البنا الى ان القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة على تشجيع الاستثمار في مصر وتحسين مناخه وخاصة في مجال الزراعة، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتأمين الغذاء، وتوفير فرص عمل، وخاصة مع الزيادة المستمرة لعدد السكان في مصر.

وقال وزير الزراعة ان مصر نجحت مؤخراً في فتح أسواق جديد للحاصلات الزراعية المصرية بالخارج مثل: استراليا، الصين، وفيتنام، مشيراً الى إمكانية ان يشمل التعاون الزراعي مع لاتفيا التبادل التجاري للحاصلات الزراعية.

وأوضح البنا الى إمكانية ان يشمل التعاون أيضاً تبادل الخبرات في مجال التصنيع الغذائي، وخاصة تصنيع الأسماك والألبان، كذلك انتاج التقاوي، خاصة مع خطة الوزارة لزيادة انتاج التقاوي المحلية.

وقدمت سفيرة جمهورية لاتفيا وثيقة تشمل المجالات التي ترغب بلادها في التعاون فيها مع مصر فيما يتعلق بالمجال الزراعي، ليتم مناقشتها للبدء في تفعيل التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.