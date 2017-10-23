البنا يبحث مع الإيفاد المشروعات الزراعية المشتركة

الصاوى أحمدبحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، موقف المشروعات الزراعية المشتركة والتي تتم بالتعاون بين الجانبين.وأكد البنا خلال لقائه مع البعثة برئاسة عبد الكريم سما القائم بعمل المدير القطري لمشروعات الايفاد، حرصه الشديد على

الصاوى أحمد

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، موقف المشروعات الزراعية المشتركة والتي تتم بالتعاون بين الجانبين.

وأكد البنا خلال لقائه مع البعثة برئاسة عبد الكريم سما القائم بعمل المدير القطري لمشروعات الايفاد، حرصه الشديد على تكثيف وتعميق التعاون مع الصندوق تطوير المشروعات التي تساهم بشكل كبير في رفع مستوى معيشة الفلاح وتحسين دخله وتنمية المناطق الريفية.

واستعرض اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين والتي يأتي على رأسها مشروع تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، والتي تتم في عدد من المحافظات في الوجهين البحري والقبلي، بهدف دعمهم وتحسين دخولهم وزيادة انتاجيتهم.

وأشار البنا الى أن الوزارة حريصة على تذليل كل المعوقات أمام تطوير الري الحقلي، نظراً لأهمية هذا المشروع العملاق، والذي يرفع كفاءة استخدام مياه الري، بما يسهم أيضاً فى زيادة الانتاجية الزراعية بنسبة تتراوح من 16% الى 20% من انتاجية المحاصيل الرئيسية بمناطق عمل المشروع نتيجة اعمال التطوير وإجراءات تحسين التربة.

وأكد أيضاً أهمية مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين “برايم”، والذي يعد من أهم المشروعات التي يمولها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر، حيث يهدف إلى توفير القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وزيادة الدخل الصافي لصغار المزارعين بدءاً من المزرعة، وتوفير فرص عمل فى الزراعة الصناعات القائمة عليها، فضلاً عن العمل على تقليل الفاقد من الإنتاج.