البنا يبحث التعاون الزراعي مع الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي

بحث الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تطوير مجالات التعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية في مصر.

وأكد وزير الزراعة خلال لقائه مع وفد الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، أن هناك مشروعات تعاون قائمة بالفعل بين الوزارة والوكالة، خاصة في مجال ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري من خلال مشروع تطوير الري الحقلي، لافتا الى ان وزارة الزراعة حريصة على تطوير هذا التعاون وتنميته ليشمل عدد أكبر من الأنشطة المتعلقة بالمجال الزراعي.

وقال البنا إن الحكومة والقيادة السياسية في مصر حاليا، تدعم وبقوة كافة سبل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشجيعها، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، وتنمية الاقتصاد القومي، وهو ما يتماشى أيضا مع مشروع إعادة القرية المنتجة في مصر بدلا من المستهلكة، بأن يكون لكل قرية من قرى مصر ميزة نسبية خاصة بها، طبقا لما تشتهر به من منتجات زراعية يتم عمل قيمة مضافة لها، وهو ما يعد فرصة جيدة للتعاون مع مصر في هذا المجال.

وأوضح وزير الزراعة أن مجالات التعاون المشترك يمكن ان تشمل ايضا تنمية المحاصيل البستانية لزيادة سلاسل القيمة لها، مما يعطي لمصر مجالا أوسع لتصدير حاصلاتها البستانية الى الخارج وفتح أسواق جديدة لها،مماراستهم في زيادةدخول المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

ومن جانبهما أكد الوفدان حرصهما على تقديم كل الدعم لإنجاح سبل التعاون الزراعي المشترك مع مصر، والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بها، كذلك إزالة كافة المعوقات او المشاكل التي تحول دون تحقيق ذلك التعاون، حيث اتفق الجانبان على عق بجلسة عمل تضم الخبراء والفنيين من الجانبين لوضع الأطر الخاصة بمشروعات التعاون وآلية تنفيذها، تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بها