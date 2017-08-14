البنا ووزير التخطيط يتفقدان تطوير المتحف الزراعي

الصاوي أحمد:

تفقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترافقه الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال تطوير متحف القطن بالمتحف الزراعي المصري بالجيزة، والتي تتم بالتنسيق بين الوزارتين والهيئة العربية للتصنيع.



وقال وزير الزراعة إن عمليات التطوير تستهدف الحفاظ على القيمة العالمية والتاريخية الأثرية للمتحف، حيث يشهد على الحضارة الزراعية في مصر، ويوثق ذاكرة مصر الزراعية، باعتباره أيضاً مركزاً للثقافة الزراعية، ويعد ثاني متحف زراعي على مستوى العالم من حيث الأهمية وحجم المقتنيات به، وهو ما يجعله مقصداً هاماً للسياح من دول العالم.



وأشار البنا إلى أن متحف القطن وهو أحد أهم المتاحف بالمتحف الزراعي، ينفرد بوجود أندر مجموعة للأصول الوراثية للأقطان المصرية، كذلك خريطة لأصناف القطن المصري على مر التاريخ، والخرائط الخاصة بطرق الزراعة واستنباط الأصناف وتطور زراعة المحصول في مصر منذ عهد عام 1818.



وأكد أن عمليات تطوير متحف القطن، تأتي أيضاً نظراً لقيمة هذا المحصول بالنسبة لمصر والمصريين، والسمعة العالمية المعروف بها القطن المصري، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة على النهوض بالقطن المصري وعودته إلى مجده وعرشه من جديد.



وأوضح الوزير أنه تم البدء في تنفيذ خطة النهوض بهذا المحصول، حيث زادت المساحة المنزرعة به هذا العام إلى 220 ألف فدان، منهم 62 أف فدان من أقطان الإكثار.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة الزراعة، ومتابعة مستمرة لأعمال التطوير في المتحف، لإظهار قيمته التاريخية والحضارية، نظراً لأهمية القطاع الزراعي في مصر، والصناعات المرتبطة به، لافتة إلى أن عمليات تطوير المتحف ستعيدة كمقصد سياحي وثقافي وتعليمي وزراعي مهم.​