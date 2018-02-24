البنا ونظيره السودانى يبحثان تذليل العقبات وتشجيع الاستثمار الزراعى بالبلدين

الصاوي أحمد أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص القيادة السياسية في مصر على تكثيف التعاون مع السودان خاصة في المجال الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والذي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، لافتاً الى أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وطيبة، وأن السودان هي العمق الاسترات

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص القيادة السياسية في مصر على تكثيف التعاون مع السودان خاصة في المجال الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والذي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، لافتاً الى أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وطيبة، وأن السودان هي العمق الاستراتيجي لمصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه ونظيره السوداني الدكتور عبد اللطيف العجيمي، والدكتور بدر الدين الشيخ محمد الحسن وكيل وزارة الزراعة والغابات السوداني، في نهاية اجتماعات المؤتمر الإقليمي لمنظمة الفاو، والذي عقد على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز ودفع التعاون الزراعي بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين، وتذليل جميع المعوقات لتحقيق التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار، والتعاون في مجال بناء القدرات للكوادر السودانية.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون في مجال التدريب والتأهيل للأشقاء السودانيين، من خلال الدورات التدريبية، وتبادل الخبرات والبحوث في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة المصرية وإتاحة الفرص وتشجيع المستثمرين من الجانبين في هذا المجال، بما يساهم في زيادة الإنتاج تعزيز الأمن الغذائي في البلدين بما يعود بالنفع على القارة السمراء.

كما التقى البنا أيضاً نظيريه النيجري والموزمبيقي، لبحث سبل التعاون بين مصر وكلا البلدين، بما يحقق التكامل بين شعوب القارة السمراء، وتحقيق الأمن الغذائي بها، والدفع بعجلة التنمية.

وبحث البنا أيضاً مع الدكتور محمد السباعي مدير عام شركة الأهلي للزراعة المحدودة التابعة للبنك الأهلي المصري، والعاملة في السودان، المشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها من خلال الشركة في السودان، وسبل تنميتها بالاستفادة من الخبرات المصرية بالمجالات المختلفة، بما يساهم أيضاً في تعظيم فرص التكامل والتعاون بين البلدين.

وفي سياق متصل أكد وزير الزراعة في تصريحات له بنهاية الاجتماعات، أنه تم على مدار اليومين مناقشة عدد كبير من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي ومكافحة الجوع بالقارة، لافتاً الى أن الاجتماعات التي شارك فيها وزراء الزراعة وممثلو قارة أفريقيا، والمنظمات الإقليمية الدولية المعنية، وخبراء من مختلف دول القارة، دليل على تلاحم القارة وسعي قادتها الى تحقيق التكامل وتنفيذ خطط لتحقيق الأمن الغذائي بما يعود بالنفع على مصالح الأفارقة.