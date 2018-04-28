البنا وحبيب يبحثان سبل التيسير على المزارعين ببنى سويف

الصاوى أحمد بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، تكثيف سبل التعاون المشترك للمساهمة فى تحقيق تنمية زراعية بالمحافظة والتيسير على مزارعيها. واستعرض الجانبان موقف عمليات توريد القمح من مزارعى المحافظة، وسبل التيسير

الصاوى أحمد

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، تكثيف سبل التعاون المشترك للمساهمة فى تحقيق تنمية زراعية بالمحافظة والتيسير على مزارعيها.

واستعرض الجانبان موقف عمليات توريد القمح من مزارعى المحافظة، وسبل التيسير عليهم، وجاهزية نقاط التجميع لتخفيف أعباء عمليات النقل عليهم.

وبحث الجانبان أيضاً التوسع فى مشروعات تطوير نظم الرى وتوعية مزارعى المحافظة بها، كذلك نشر الأصناف الجديدة الموفرة للمياه، وتوعية مزارعى المحافظة بها، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استخدامات المياه.

كما بحث الجانبان التوسع فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى بالمحافظة، والترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع الزراعى ومجالاته المختلفة داخل المحافظة، بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة دخول المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

وشملت المشروعات التى تمت مناقشتها للتوسع فيها بالمحافظة، مشروعات النهوض بالنباتات الطبية والعطرية والصناعات القائمة عليها، والثروة الحيوانية وإقامة مزارع الحيوانات والصناعات القائمة عليها من لحوم وألبان منتجاتهما، فضلاً عن مشروعات الاستثمار الداجنى وإقامة مزارع الدواجن.

وبحث الجانبان سبل دعم فلاحى ومربى المحافظة بزيادة القوافل الإرشادية للمحاصيل المختلفة، والقوافل البيطرية، لتقديم الدعم الفنى للمربين، وتحصين الماشية، وتوعيتهم بتطبيق التقنيات الحديثة للفحص التناسلى والتلقيح الاصطناعى والجراحة والتحسين، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات الإرشادية والتدريبية لصغار المربين.