البنا والعشماوى يبحثان التوسع فى مشروعات الإنتاج الحيوانى بالقليوبية

الصاوى أحمد بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود العشماوي محافظ القليوبية، تكثيف سبل التعاون للتوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني بالمحافظة. جاء خلال اللقاء الذى عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقى، بحضور ممثل مؤسسة مصر الخير، لمناقشة إقامة مزرعة

الصاوى أحمد

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود العشماوي محافظ القليوبية، تكثيف سبل التعاون للتوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني بالمحافظة.

جاء خلال اللقاء الذى عُقد بديوان وزارة الزراعة بالدقى، بحضور ممثل مؤسسة مصر الخير، لمناقشة إقامة مزرعة للإنتاج الحيواني بالتعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع الإنتاج والمحافظة، والمؤسسة.

وأكد وزير الزراعة أهمية التوسع فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية في مصر، بما يساهم في تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء، فضلاً عن خفض أسعارها، وإتاحة فرص عمل أكبر للشباب ودعم المربين.

وأشار البنا إلى أن هناك تعاونا في عدد كبير من المشروعات بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير، مشيداً بأهمية دورها والذي يساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع، والمشاركة في بناء الإنسان وخدمته، في المجالات المختلفة.

وأكد أهمية أن يشمل التعاون بين الجانبين أيضاً التوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء في المحافظة، بما يساهم أيضاً في توفير الأعلاف اللازمة لتسمين الماشية.

وبحث الجانبان سبل التعاون من أجل دعم مزارعي المحافظة وصغار مربيها، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم، من خلال إقامة مشروعات زراعية تنموية شاملة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني.

ومن جهته قال اللواء محمود العشماوي محافظ القليوبية، إن التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني سيعد عامل جذب للشباب من أبناء المحافظة، ودمجهم في سوق العمل، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمستثمرين للنهوض بهذا المجال.