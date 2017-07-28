البنا: ننسق مع وزير التربية لتطوير التعليم الزراعي

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية، من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال البحوث التطبيقية والأكاديمية لزيادة الإنتاجية ورفع جودة المحاصيل الزراعية وخفض تكلفة الإنتاج.

وأشار – خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية – إلى ضرورة العمل على مراجعة جميع متطلبات المرحلة المقبلة، للنهوض بالإنتاج الزراعي، باعتبار أن المركز هو عقل وزارة الزراعة، والذي يساهم بشكل كبير في حل المشكلات، خاصة في ظل محدودية المياه، لافتاً إلى أهمية الاستثمار الجيد لجميع الإمكانيات المتاحة بالمركز واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ودعا إلى تكثيف العمل للتوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة، خاصة الإستراتيجية منها، لزيادة الإنتاج القومي وزيادة دخل الفلاح والحد من فاتورة الاستيراد من الخارج.

وشدد على أهمية التوسع في إنتاج التقاوي محليا، واستغلال جميع الإمكانيات المتاحة، وتوجيه الصوب الزراعية التابعة لمعهد بحوث البساتين في إنتاج التقاوي، لافتاً إلى ضرورة أن تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، ومراعاة أن تكون مقاومة للآفات، وذات إنتاجية عالية.

وقال الوزير إنه يجرى حالياً العمل على تطوير المحطات البحثية، ومراجعة الخريطة الزراعية بها، لتفعيل دورها لتتناسب مع الهدف الذي أنشئت من أجله.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة القرية المنتجة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و خلق تنافسية بين المحافظات وبعضها، من خلال استغلال الميزة النسبية لكل محافظة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والفني والتدريب، لتطوير التعليم الفني الزراعي، ومراجعة المناهج الخاصة به، فضلاً عن دعم هذا القطاع بالإمكانيات التدريبية، وفتح مركز البحوث الزراعية والمحطات بالمحافظات لتدريب الطلاب.