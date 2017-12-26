البنا: نستهدف زراعة 350 ألف فدان قطن الموسم المقبل

الوزير: دعم من القيادة السياسية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجيةالصاوي أحمدقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية،ومنها القطن. وأكد البنا خلال جولته في محافظة المنيا اليوم الثلاثا

الوزير: دعم من القيادة السياسية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية

الصاوي أحمد

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية،ومنها القطن.

وأكد البنا خلال جولته في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ خطتها لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة القطن، لعودته إلى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميًا.

وأضاف أنه ستتم زيادة المساحة المزروعة إلى أكثر من 350 ألف فدان العام المقبل، بعد توفير بذرة إكثار القطن، مؤكدا أن صدور القرار الوزارى بأن تكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن بذرة إكثار القطن ومنع نقلها بين المحافظات ساعد فى زيادة المساحات الموسم الماضى.

ولفت الوزير إلى أن المحصول سيستعيد عرشه نظرا لأهميته لأنه لا يدخل فى صناعة المنسوجات فقط وإنما يستخرج من بذرة كل قنطار قطن حوالي 20 لتر زيت، بالإضافة إلى الأعلاف.

وأشار إلى أنه يوجد تنسيق مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بالمحصول والصناعات القائمة عليه، وتطوير المحالج والمغازل، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمزارعين والمصنعين وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن.

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت أنه لأول مرة سيتم تطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة لشراء القطن المصرى الموسم المقبل قبل زراعة المحصول، والبداية ستكون من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة خلال زيارته لمحافظة المنيا اليوم الثلاثاء على شراء 100 ألف قنطار قطن بسعر ضمان قبل الزراعة، كبادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه، على أن يتم تعميم التعاقدات مع جميع الشركات التى ترغب فى تسويق المحصول.