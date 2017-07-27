البنا: طرح الأضاحي المتاحة بالوزارة بأسعار مخفضة استعدادًا للعيد

الصاوى أحمدشدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سرعة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال طرح كافة الكميات المتاحة لدى الجهات المعنية بالوزارة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، لبيعها للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.جاء ذلك خلال اجتماعه ونائب وزير ا

الصاوى أحمد

شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سرعة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال طرح كافة الكميات المتاحة لدى الجهات المعنية بالوزارة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، لبيعها للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، ورئيس قطاع الإنتاج، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ورئيس الإدارة المركزية للمحطات، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتوفير الأضاحي قبل العيد.

وأكد البنا على ضرورة مراعاة توزيع كافة الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، كذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكلف وزير الزراعة مسئولي القطاعات المعنية بالوزارة، بسرعة إعداد الخريطة التفصيلية، الموضح بها أعداد الرؤوس والكميات المتاحة، بكل محافظة، والأسعار التي سيتم البيع بها للمواطنين، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومحطات البحوث المختلفة، ليتم الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن.