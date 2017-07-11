البنا: ضخ كميات من الأسماك بالمنافذ التموينية الأسبوع المقبل

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم ضخ كميات إضافية من الأسماك لصالح وزارة التموين خلال الأسبوع المقبل، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار والوسطاء من إنتاج الهيئة العامة للثروة السمكيةبالوزارة .و أوضح الوزير في تصريحات صحفية علي هامش زيارته القليوبية



الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم ضخ كميات إضافية من الأسماك لصالح وزارة التموين خلال الأسبوع المقبل، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار والوسطاء من إنتاج الهيئة العامة للثروة السمكيةبالوزارة .

و أوضح الوزير في تصريحات صحفية علي هامش زيارته القليوبية اليوم، أن الوزارة تمد بانتظام توريد الأسماك وطرحها في منافذ التموين، لطرحها بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين طبقًا للبرتوكول الموقع.



وكان زيارة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية للقليوبية، قد شهدت مبادرة القرية المنتجة عن طريق زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القري بالاعتماد علي القروض البنكيه بفائدة ميسرة.

و أشار وزير الزراعة إلى أن المبادرة تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل سنويا من شباب الخريجين والمزارعين وتتضمن أيضا توفير دعم مادي وفني للمرأة الريفية وإعداد خريطة للقرية المنتجة في مصر .

وأكد البنا خلال جولته في القليوبية والمنوفية اليوم لافتتاح عدد من المشروعات يرافقه وزير التنمية المحلية هشام الشريف أهمية الدور الذى يقوم به البحث العلمى الزراعى فى مصر.