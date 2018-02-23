البنا: خطط التنمية في مصر تركز على الفئات الأكثر احتياجا

الصاوي أحمد أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن رؤية مصر في الوقت الراهن تستهدف تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي ديناميكي قادر على النمو السريع المستدام، لافتا إلى أن خطط التنمية تركز بشكل أساسي…



الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن رؤية مصر في الوقت الراهن تستهدف تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي ديناميكي قادر على النمو السريع المستدام، لافتا إلى أن خطط التنمية تركز بشكل أساسي على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والحد من الفقر الريفي من خلال زيادة الإنتاجية لوحدتي الأرض والمياه لكل المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمته في إجتماعات الدورة الثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، والتي تعقد حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الزراعة بدول افريقيا، وعدد من الخبراء في مجالات الزراعة والغذاء وممثلي المنظمات الاقليمية المعنية بهذا الشأن، فضلا عن مدير عام منظمة الفاو.

وأشار البنا الى ان الخطوات التي اتخذتها الوزارة تساهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية، حيث يجرى تنفيذ برامج لتنمية مهارات صغار المزارعين وبناء قدرات الشباب والمرأة الريفية وهى الفئات التي تمثل نسبة مرتفعة في المناطق الريفية، لافتا الى انه يتم العمل ايضا على تشجيع ودعم اقامة المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على رفع مستوى معيشة الافراد وتحقيق دخل مستدام.

وقال وزير الزراعة انه تم البدء في اصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، كذلك تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، وزيادة قدرة القطاع الزراعي على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجاري.

وأكد وزير الزراعة على اهمية الدور المحوري الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جعل قطاع الزراعة أكثر جذباً للشباب وجعل المنتج الزراعي أكثر منافسة وقادر على تحقيق عائد مجزى مالياً واجتماعياً، لافتا تطلعه الى التعاون مع منظمة الفاو في تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية حول قضايا زراعية متعددة مثل: الممارسات الزراعية الجيدة ، ونظم الري الحديثة وتقنيات إدارة المياه وإنتاج السماد العضوي وكذلك تقنيات إدارة الصوب الزراعية والإدارة المتكاملة للآفات وتنمية المرأة الريفية وغيرها.

وأعرب البنا عن سعادة مصر للمشاركة في هذا المؤتمر واختيارها مقررا له، متمنيا ان يحقق الأهداف المرجوة منه من خلال اهداف منظمة الأغذية والزراعة بقارة افريقيا واهمها مكافحة الجوع والفقر والعمل من اجل تحقيق التنمية الزراعية وتحسين التغذية والامن الغذائي وكذا الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.