البنا : توفير سلالات جيدة للبتلو بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية

محمد مجدي- الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جهاز الخدمة الوطنية تعهدت بتوفير سلالات مستورة من عجول البتلو عالية الإنتاجية يصل معدل التحويل على كل كيلو علف لـ2 كيلوجرام من اللحوم.وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروت

محمد مجدي- الصاوي أحمد





أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جهاز الخدمة الوطنية تعهدت بتوفير سلالات مستورة من عجول البتلو عالية الإنتاجية يصل معدل التحويل على كل كيلو علف لـ2 كيلوجرام من اللحوم.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز الخدمة الوطنية، في مقر الوزارة بالدقي، إن معدل التحويل في كل كيلوجرام علف في السلالات المحلية من عجول البتلو يتراوح بين 800 جرام وكيلو فقط.

وتستهدف وزارة الزراعة من إحياء مشروع البتلو زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء كبديل عن الاستيراد من الخارج عبر تسمين العجول ووصولها بأوزان 450 كيلو بدلًا من 120 كيلو فقط في سن البتلو.