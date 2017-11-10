البنا: توجيهات من القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع أفريقيا

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعزيز سبل التعاون مع دول القارة السمراء، باعتبارها الامتداد الطبيعي التاريخي والجغرافي لمصر، وهناك علاقات وطيدة تربط بينهما في العديد من المجالات.

جاء ذلك – في تصريحات صحفية عقب لقائه أمس، ومحمد ظهر حرسي سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، بديوان وزارة الزراعة لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

وقال “البنا” إن سفير جيبوتي أبدى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الزراعي، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية المصرية لبلاده، و طالب بوجود خط بحري مباشر بين البلدين لتسهيل هذا الأمر.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على التنسيق لمد جيبوتي بشتلات وبذور خاصة بالمناطق الجافة، لتوزيعها على التعاونيات بجيبوتي، فضلاً عن إيفاد خبراء في مجال استصلاح الأراضي وفي مجال الثروة الحيوانية إلى جيبوتي، لدراسة مدى إمكانية إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة في جيبوتي في إطار مشروع المزارع المشتركة.

وأوضح أنه أن الاتفاق أيضا ًعلى وضع آلية لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين، وكذلك لسهولة انسياب السلع الزراعية المصرية إلى جيبوتي.