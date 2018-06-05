البنا: تشجيع فرص الاستثمار في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية

الصاوي أحمد أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تشجيع الاستثمار بمجال إنتاج اللقاحات البيطرية، بهدف تطوير صناعة اللقاحات البيطرية ومنظومة تداولها، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمصر. وكلف وزير الزراعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومركز…

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تشجيع الاستثمار بمجال إنتاج اللقاحات البيطرية، بهدف تطوير صناعة اللقاحات البيطرية ومنظومة تداولها، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمصر.

وكلف وزير الزراعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومركز البحوث الزراعية ممثلًا في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيولوجية البيطرية، بالتنسيق من أجل إعداد دراسة ورؤية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وشدد البنا، خلال الاجتماع الذي عقده مع المعنيين في هذا المجال، على أهمية الاستعانة بالجهات المعنية بهذا الشأن والتنسيق معها؛ للتوافق حول رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في اللقاحات البيطرية، مع إعداد خطة لتطوير صناعة اللقاحات البيطرية في مصر بشكل فوري لتقليل حجم الاستيراد وفتح آفاق الاستثمار في اللقاحات البيطرية.

وأكد وزير الزراعة أن التوسع في انتاج اللقاحات والأدوية البيطرية محليًا وتطوير منظومة الإنتاج والتداول، يعد هدفًا قوميًّا لدعم سبل تحقيق التنمية المتكاملة في مجالي الإنتاج الحيواني والداجني؛ لمواجهة الأمراض والأوبئة والسيطرة عليها في وقت مبكر ضمانًا لسلامة الثروة الحيوانية والداجنة، بما ينعكس أيضًا على سلامة وصحة المواطنين.