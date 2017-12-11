البنا: الموافقة على صرف 45 مليون جنيه بمشروع البتلو





الصاوي أحمد





قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تمت الموافقة على صرف مبلغ 45 مليونا و745 ألف جنيه، ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لإحياء البتلو لصالح 225 مستفيدا، تم التأكد من استيفائهم كافة الشروط الائتمانية من خلال البنك الزراعي المصري.





وأشار البنا الى ان هذا المبلغ سيتم من خلاله تمويل عمليات شراء 3199 رأسا من عجول الأبقار والجاموس البتلو، فضلا عن تغذية 2766 رأسا، لافتا الى انه تم إجراء كافة المعاينات اللازمة لإعتماد حصول المستفيدين على القروض، على أرض الواقع وذلك من خلال لجان فنية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والبنك الزراعي المصري والادارات البيطرية، والتأكد من سلامة كافة الإجراءات وجدية العملاء في الاستفادة من القرض.





وأكد وزير الزراعة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة والبنك الزراعي المصري وفروعه المنتشرة بقرى الجمهورية، فضلا عن المديريات والادارات والجمعيات الزراعية، يواصلون استقبال العملاء من شباب الخريجين وصغار المربين الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع والحصول على القرض المخصص لشراء الرؤوس وتغذية الماشية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، وتقليص الفجوة في اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض منها.





وقال البنا إن المشروع القومي لاحياء البتلو، يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين، ويتم منحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، بما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب وتحسين دخولهم.

