البنا: الري المطور بالدلتا يوفر 40% من المقنن المائي

البنا يكلف مركز البحوث بإنشاء نماذج للري الحديث بالمحطات البحثية الصاوى أحمد وجه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية بإنشاء نماذج بالمحطات البحثية في المحافظات المختلفة، تطبق فيها أنظمة الري الحديثة…

البنا يكلف مركز البحوث بإنشاء نماذج للري الحديث بالمحطات البحثية

الصاوى أحمد

وجه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية بإنشاء نماذج بالمحطات البحثية في المحافظات المختلفة، تطبق فيها أنظمة الري الحديثة لكل مراحل الإنتاج للمحاصيل المختلفة خاصة البساتين.

جاء ذلك خلال زيارته واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لأحد مزارع العنب والمانجو على مصاطب بالمحافظة، والتي تحولت مؤخرا من نظام الري بالغمر إلى الري بالتنقيط.

وقال البنا إن تلك المزرعة تعد باكورة تطوير منظومة تحويل الري من الغمر إلى ري حديث ليتم تعميمها تدريجيا على مزارع البساتين بمنطقة الدلتا، لافتا إلى ضرورة العمل على توعية المزارعين بهذه المنظومة وارشادهم الي تطبيقها والتي تساهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.

وأوضح وزير الزراعة أن ذلك النظام يساهم في توفير 40% من المقنن المائي، كذلك يساهم في زيادة انتاجية المحصول ورفع قابليتها للتصدير.

وأشار وزير الزراعة إلى ان الوزارة تنفذ حاليا مشروعا عملاقا لتطوير الري الحقلي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” وبعض من الجهات المانحة، حيث سيتم تحويل المراوي الحقلية بالمشروع الى مراوي بنظام المواسير المدفونة، مما يساهم في توفير 20% من المياه، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 5%، وأيضاً يرفع الانتاج الزراعي بنسبة 20%.

وأشار وزير الزراعة الى أن ا لمشروع يتم تنفيذه على مساحة 180 ألف فدان في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وتم الانتهاء من تطوير 50% من تلك المساحة، ومن المقرر الانتهاء من باقي المساحة خلال العام الجاري.​

