البنا: التنسيق مع محافظ الإسكندرية لعلاج أزمة قزق الأنفوشي

الصاوي أحمد أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الدكتور محمد سلطان محافظة الإسكندرية، لعلاج أزمة قزق الأنفوشي التابع للشركة المصرية للصيد ومعداته. وأوضح وزير الزراعة، أنه يجرى حاليًا دراسة إعادة تأجير الأرض المقام عليها القزق ل



الصاوي أحمد



أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الدكتور محمد سلطان محافظة الإسكندرية، لعلاج أزمة قزق الأنفوشي التابع للشركة المصرية للصيد ومعداته.

وأوضح وزير الزراعة، أنه يجرى حاليًا دراسة إعادة تأجير الأرض المقام عليها القزق للشركة من جديد، والتي تبلغ مساحتها 1609 م2، حيث أنشأت عليها الشركة القزق وورش النجارة، ووحدات لصيانة مراكب الصيد، حيث تخدم قطاع الصيد البحري بمحافظة الإسكندرية.

وأشار البنا، إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على استقرار العاملين بالشركة، في ظل الأوضاع الحرجة التي تعاني منها الشركة، حيث يعتبر ذلك القزق من أهم مصادر الدخل بالنسبة لها.

وطالب وزير الزراعة محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة مالية تضم أعضاء من المحافظة وممثلين من الشركة لمراجعة كامل المديونية الحقيقية على الشركة، للسداد وفق جدول زمني.