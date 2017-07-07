البنا: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية.. قريبًا

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نظام الزراعية التعاقدية سيكون من أنجح النظم الزراعية التي تحقق استفادة حقيقية للفلاح، مضيفًا أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية لضمان حق الفلاح.

وأكد خلال الاجتماع، الذي عقده بديوان وزارة الزراعة -أمس- للاتفاق على آلية تسويق محصول الذرة، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجي الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، ضرورة تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، كذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.

وأوضح أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء هذا العام بلغت 900 ألف فدان، وقد تصل هذه المساحة إلى مليون و250 ألف فدان بنهاية الشهر، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، والذي بلغت المساحة المنزرعة من المحصول خلاله 790 ألف فدان.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، على التعاقد مع مزارعي 7 محافظات بالصعيد، على شراء محصول الذرة منهم، على مساحة 250 ألف فدان، لافتاً إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أبدى استعداده للتعاقد على أي كميات منتجة من المحصول.

واعتبر الوزير أن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشر هام لمدى نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافي أية سلبيات، وذلك في صالح الفلاحين، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، بحيث يحصل الفلاح على عائد جيد من محصوله.

وأشار البنا إلى أنه تم إشراك قطاع الزراعة الآلية هذا العام في منظومة الذرة، من خلال المحطات والوحدات التابعة له في المحافظات، لمد الجمعيات بفراكات الذرة لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين والتيسير عليهم.

ومن جهتها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن التوسع في المساحات المنزرعة بالذرة يساهم بشكل كبير في النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر، باعتبار أن الذرة المصرية من أجود الأنواع في العالم.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد اجتماع بمقر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي،​ غداً السبت، للاتفاق على الآلية المناسبة لتسويق المحصول، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن.​