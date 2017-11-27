البنا: الاتحاد الأوروبي يرفع الفحوصات الإضافية عن العنب المصري

الصاوي أحمدأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع الفحوصات الإضافية عن صادرات محصول العنب من مصر، وذلك بعد الإجراءات الحجرية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الموالح ورفع قابليتها للتصدير إلى الخارج



الصاوي أحمد

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع الفحوصات الإضافية عن صادرات محصول العنب من مصر، وذلك بعد الإجراءات الحجرية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الموالح ورفع قابليتها للتصدير إلى الخارج.

وأشار البنا إلى أن الدول الأعضاء في لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف بالمفوضية الأوروبية ببروكسيل، قامت بالتصويت لصالح رفع الفحوصات الإضافية على صادرات العنب المصري، وهو ما يعد انجازاً جديداً لمصر للتأكيد على سمعتها التصديرية وجودة حاصلاتها الزراعية.

وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأكد البنا أن مصر لن تصدر أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على سمعة مصر التصديرية وهو ما يعد أمناً قومياً.

يذكر أن مصر نجحت مؤخراً في إلغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الإمارات، والبحرين، وأستراليا، كذلك تم فتح أسواق جديدة بالصين وإندونيسيا وفيتنام وتايوان.