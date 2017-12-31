البنا: الإصلاح الزراعي يساهم في تحقيق التنمية

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية المختلفة التي تنفذها في عدد من المحافظات، وتشمل مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي المتنو

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية المختلفة التي تنفذها في عدد من المحافظات، وتشمل مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي المتنوعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده بديوان الوزارة لمديري مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، بحضور الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، والدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة العمل على تكثيف مشروعات التصنيع الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التابعة للإصلاح الزراعي، فضلًا عن زيادة عدد المنافذ التابعة له لبيع المنتجات الغذائية بكل المراكز في المحافظات المختلفة، والبيع بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في التيسير عليهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأشار البنا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تقييم المشروعات الإنتاجية القائمة بالفعل، لتحسين كفاءتها وتعظيم العائد منها، باعتبار تلك المشروعات ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهمة التي تسهم بنسبة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة.

ووجه وزير الزراعة مديري مديريات الإصلاح الزراعي، بتوعية المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظات وتشجيعهم على الزراعات التجميعية وتحفيزهم، كذلك التوعية لزراعة القمح بنظام المصاطب؛ نظرًا لأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، في ظل ندرة الموارد المائية.

وأكد البنا ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعقد لقاءات مستمرة معهم، للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها على الفور، وخاصة المشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك مكان للمتخاذلين أو المقصرين.

وقال إن المشروعات التعاونية المتنوعة التابعة للجمعيات الزراعية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبلغت 355 مشروعًا حققت أرباحًا بلغت 22 مليون جنيه، وبلغت إيرادات طرح النهر الموردة لوزارة المالية خلال نصف العام 23 مليون جنيه لحساب هيئة التعمير.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولأول مرة في تاريخها قامت بإصدار عقد ترخيص بالانتفاع للأراضي الزراعية لأملاك الدولة الخاصة لمدة عام ويجدد كل عام ولاية الهيئة، وذلك لتدقيق الحصر وقاعدة البيانات وضمان تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيقه على أراضي طرح النهر من خلال هيئة التعمير، ومراجعته قانونيًا بمعرفة إدارة الفتوى والتشريع ولجنة استرداد أراضي الدولة.​