البنا: استزراع 20 ألف فدان بالمنيا خلال شهر

الصاوي أحمدتفقد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، وقيادات وزارة الزراعة، أعمال التجهيز الخاصة بمشروع استزراع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا.وأشار الوزير الى أن ذلك المشروع من المقرر أن يكون نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا يتم من خلال

الصاوي أحمد

تفقد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، وقيادات وزارة الزراعة، أعمال التجهيز الخاصة بمشروع استزراع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا.

وأشار الوزير الى أن ذلك المشروع من المقرر أن يكون نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال تحليل التربة، والمناخ، وإعداد كل التراكيب المحصولية التي تتناسب مع طبيعة هذه المنطقة، كما يجرى حاليا الانتهاء من أعمال التسوية لتجهز الأرض، لافتا الى أنه من المقرر أن تكون تلك المنطقة جاهزة للزراعة خلال شهر على الأكثر، حيث تم حفر جميع الآبار التي تكفي للزراعة وفقا للتراكيب المحصولية التى تم إعدادها.

وأكد الوزير أن التراكيب المحصولية في هذه المنطقة تشمل القطن والذي سيتم استخدام الميكنة الزراعية في كل مراحل انتاجه بدءا من الزراعة وحتى الجني، بما يتواكب أيضا مع حملة اعادة احياء زراعة القطن بمحافظة المنيا.

وقال البنا إن التراكيب المحصولية تشمل أيضا: بنجر السكر، فول الصويا، الذرة الرفيعة، الطماطم، الكنتالوب، فضلا عن النباتات الطبية والعطرية، مشيرا الى أن وزارة الزراعة تقدم جميع أشكال الدعم الفني من خلال أجهزتها المختلفة ومعاهد مركز البحوث الزراعية، لسرعة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع.