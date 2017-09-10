البنا: ارتفاع انتاجية بحيرة البرلس إلي 65 ألف طن سمك سنويا

الصاوي أحمد: أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بحيرة البرلس من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر، وهي من أقدم البحيرات المصرية وأعرقها، كذلك هي ثاني أكبر البحيرات الشمالية. وأضاف خلال زيارته للبحيرة، يرافقه اللواء السيد…



الصاوي أحمد:



أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بحيرة البرلس من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر، وهي من أقدم البحيرات المصرية وأعرقها، كذلك هي ثاني أكبر البحيرات الشمالية.

وأضاف خلال زيارته للبحيرة، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على هامش تفقد وزير الزراعة لعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، أن انتاج البحيرة من الأسماك بلغ حوالي 65 ألف طن، وذلك بعد زيادة المساحات التي تم ضمها للمسطح المائي، والتي بلغت 35 ألف فدان، لافتا إلى أن مساحة البحيرة بلغت حوالي 108 ألف فدان، وتمتد بطول 70 كم تقريباً، ويتراوح عرضها من 6 إلى 17 كم، ويعمل بها حوالي 40 ألف صياد، وبها حوالي 8 ألاف مركب صيد.

وأشار إلى أهمية الدور الذي قامت به الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في تطوير البحيرة وتنميتها، ورفع كفاءتها حيث تم إنشاء قنوات شعاعية لتعميق بوغاز البرلس، وتسهيل تدفق المياه من وإلى البحيرة، بما يسمح بالتجديد التلقائى والمستمر لمياهها ليساعد ذلك على جذب العديد من أنواع زريعة الأسماك، فضلاً عن الحد من التعديات، والعمل على تدوير حركة المياه، و تحسين خواص المياه بالبحيرة.

وقال إن بحيرة البرلس تعتبر من أنسب نظم البيئة المصرية الرطبة لنمو الأسماك البحرية، ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية العالية، كذلك هي ملائمة للانتاج السمكي طوال العام.

