البنا : ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 4.8 مليون طن

الصاوي أحمد:أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة هذا العام، و بلغت حوالي 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضي، بزيادة حوالي 500 ألف طن عن العام الماضي في نفس التوقيت و بلغت 4.3 مليون طن.وأشار إلى أن تلك الزيادة تعود إلى الجه

الصاوي أحمد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة هذا العام، و بلغت حوالي 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضي، بزيادة حوالي 500 ألف طن عن العام الماضي في نفس التوقيت و بلغت 4.3 مليون طن.

وأشار إلى أن تلك الزيادة تعود إلى الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخراً، والإجراءات المزرعية والحجرية، والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وقال إن مصر نجحت من خلال هذه الإجراءات في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج، وعلى سبيل المثال في كل من: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.

وأكد أن نجاح مصر في هذا القطاع يعزز من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المحاصيل البستانية، منها على سبيل المثال لا الحصر التصنيع الغذائي، ومجال الفرز والتدريج والتعبئة والتجفيف، والتي تخلق عدد كبير من فرص العمل وزيادة الدخول في الريف، بالإضافة إلى خفض نسبة الفاقد من هذه المحاصيل.