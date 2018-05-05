البنا: إعادة النظر في مواعيد الزراعة للتغيرات المناخية

- 9.5 مليون طن حجم إنتاج القمح الموسم الجاريالصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أن التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، عملت على تبكير النضج لمحصول القمح هذا الموسم، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في مواعيد الزراعة من جديد بسبب تأثيرات التغيرات المناخية.وأشار وز

– 9.5 مليون طن حجم إنتاج القمح الموسم الجاري





الصاوي أحمد



أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أن التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، عملت على تبكير النضج لمحصول القمح هذا الموسم، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في مواعيد الزراعة من جديد بسبب تأثيرات التغيرات المناخية.



وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تطبيق منظومة التقاوي الجديدة لمحصول القمح هذا الموسم على مساحة نصف مليون فدان، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المنظومة على مساحة مليون ونصف المليون فدان العام المقبل، حتى يتم تعميم المنظومة على كافة المساحات بكل المحافظات تدريجياً.



ولفت إلى أن تلك المنظومة من شأنها زيادة إنتاجية المحصول، وحصول المزارع على تقاوي ذات درجة نقاوة عالية، وإلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي.



وأوضح أن المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت 3 ملايين و260 ألف فدان، بزيادة كبيرة عن العام الماضي والذي بلغت خلاله المساحة المنزرعة من القمح 2.9 مليون فدان، لافتاً إلى أنه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام إلى 9 ملايين ونصف المليون طن.



وقال إن الفيوم من المحافظات الهامة التي تشتهر بزراعة محصول القمح، وبلغت المساحة المنزرعة به هذا العام 196 ألفًا و716 فدانًا، تم حصاد 171 ألفًا و130 فدانًا.



وتفقد الوزيران والمحافظ مطاحن وصوامع مصر الوسطى بمدينة الفيوم، لمتابعة عمليات توريد المحصول، والتيسير علي المزارعين.



وأكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيق وتناغم بين وزارتي التموين والزراعة لتيسير علي المزارعين خلال عمليات توريد المحصول.



وأشار إلى أن إجمالي ما تم توريده من اقماح بمحافظة الفيوم حتي الآن بلغ 98 ألف طن، بزيادة كبيرة عن العام الماضي في هذا الموعد، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 1.8 مليون طن، وتوقع وصول الكمية الموردة حتي نهاية الموسم إلى 4 ملايين طن.



كان الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، شهد عملية حصاد محصول القمح في أحد حقول قرية تلات بمركز الفيوم.



واستقبل أهالي القرية ومزارعيها الوزيرين والمحافظ بالمزمار والطبل البلدي، للترحيب بهم، معربين عن تقديرهم لاهتمام القيادة السياسية والحكومة بالمزارع المصري، والحرص الدائم علي تقديم الدعم له.



وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا الحقل يعد نموذجًا للزراعة التجميعية لمحصول القمح والمنزرع بطريقة المصاطب، بالصنف مصر 2 والذي تتراوح إنتاجيته في هذا الحقل بين 22.5 و 25 أردب للفدان، لافتاً إلى أهمية الزراعة بطريقة المصاطب وتوفر في كمية التقاوي ومياه الري المستخدمة في الزراعة كذلك لها إنتاجية عالية.



وقال البنا إنه تقرر أن يتم الموسم المقبل دعم الزراعات التجميعية لمساحة إجمالية 50 ألف فدان بالقرى الأكثر احتياجًا، بتقاوي القمح مجانًا تشجيعًا لهم، وفي إطار تشجيع الزراعات التجميعية والتوسع فيها خاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية.