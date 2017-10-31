البنا : إجراءات صارمة تنتظر الشركات الزراعية والمصدرين المخالفين

وذكر أن مصر حققت طفرة كبيرة بصادرات الخضراوات والفاكهة رغم المنافسة غير المسبوقة من الدول الأخرى.



وتابع البنا أن حجم صادرات البطاطس قفزت إلى 810 آلاف طن، العام الحالي، بزيادة تفوق 80%، مقارنة بالعام الماضي.

ونوه بأن صادرات الموالح زادت على 1.5 مليون طن خلال 2017 بدلًا من 1.4 مليون طن في العام السابق.





