البنا : إجراءات صارمة تنتظر الشركات الزراعية والمصدرين المخالفين

وزير الزراعة : طفرة بصادرات البطاطس والموالح رغم منافسة الدول الأخرى
الصاوي أحمد
أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر ستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات الزراعية التي تخالف القواعد والإجراءات الخاصة بالتصدير، والتي قامت باتخاذها وزارة الزراعة بالتعاون بين الحجر الزراعي وجمعية هيا ووزارة الصناعة والتجارة بعد تطبيق آليات الممارسات الزراعية الجيدة أو الجلوبال جاب.
وأوضح البنا، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية “هيا” لتحسين الصادرات الزراعية، أن هناك تفاؤلًا بشأن نجاح المنظومة الجديدة، مدللًا بفك حظر الكثير من الدول كالكويت والبحرين والأردن والإمارات.
وأضاف أن الحكومة ستطبق اللوائح والجزاءات بشكل فوري على الشركات الزراعية والمصدرين المخالفين على الفور، بالتنسيق مع الحجر الزراعي وجمعية هيا.
وذكر البنا أن وزارة الزراعة وضعت خطة للوصول بحجم الصادرات الزراعية لـ8مليارات دولار في غضون 5 أعوام بدلًا من 4.5 مليار دولار حاليًّا تشمل منتجات طازجة ومصنوعة.
وذكر أن مصر حققت طفرة كبيرة بصادرات الخضراوات والفاكهة رغم المنافسة غير المسبوقة من الدول الأخرى.
وتابع البنا أن حجم صادرات البطاطس قفزت إلى 810 آلاف طن، العام الحالي، بزيادة تفوق 80%، مقارنة بالعام الماضي.
ونوه بأن صادرات الموالح زادت على 1.5 مليون طن خلال 2017 بدلًا من 1.4 مليون طن في العام السابق.
وذكر أن مصر حققت طفرة كبيرة بصادرات الخضراوات والفاكهة رغم المنافسة غير المسبوقة من الدول الأخرى.
وتابع البنا أن حجم صادرات البطاطس قفزت إلى 810 آلاف طن، العام الحالي، بزيادة تفوق 80%، مقارنة بالعام الماضي.
ونوه بأن صادرات الموالح زادت على 1.5 مليون طن خلال 2017 بدلًا من 1.4 مليون طن في العام السابق.