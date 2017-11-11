البنا: إتاحة فرص تدريبية لأعضاء المهن الزراعية والأولوية للمهندسين

الصاوي أحمد: عقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاء مفتوحا مع أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، لمناقشة المشكلات التي تواجه المهندس الزراعي، والنقابة في الوقت الراهن. وأكد وزير الزراعة أهمية أن تكون النقابة هي الداعم الاجتماعي والفني للمهندس الزراعي، بحيث يتم تقديم خ

الصاوي أحمد:

عقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاء مفتوحا مع أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، لمناقشة المشكلات التي تواجه المهندس الزراعي، والنقابة في الوقت الراهن.

وأكد وزير الزراعة أهمية أن تكون النقابة هي الداعم الاجتماعي والفني للمهندس الزراعي، بحيث يتم تقديم خدمات تليق بالمهندس الزراعي وتحسن من وضعه، فضلاً عن تقديم المشورة والتدريب للعاملين بهذه المهنة.

وأشار البنا إلى أنه يجرى حالياً دراسة التعديلات الخاصة بقانون نقابة المهن الزراعية، لزيادة موارد النقابة والنهوض بمهنة المهندس الزراعي، وسد العجز في صندوق المعاشات، لافتاً الى انه سيتم طرح هذه التعديلات للحوار المجتمعي بين أعضاء النقابة بالمحافظات والنقابات الفرعية، للتوافق عليه بين المهندسين الزراعيين.

وقال وزير الزراعة إنه سيتم توفير فرص تدريبية للشباب من نقابة المهن الزراعية على مستوى المحافظات، لتأهيلهم للعمل في مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، من خلال الخبراء بمركز البحوث الزراعية، لرفع قدراتهم في هذا المجال وإتاحة فرص عمل لهم.

وأوضح أن نقابة المهن الزراعية سيكون لها دور هام في مبادرة القرية المنتجة، والتي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بالمحافظات، بحيث يتم اتاحة فرص التدريب، لافتاً الى أن الأولوية في هذه المبادرة ستكون للمهندس الزراعي، حيث تعتمد المبادرة على استغلال الميزة النسبية لكل محافظة، وعمل قيمة مضافة لمنتجاتها، وخلق تنافسية بين المحافظات وبعضها، بما يساهم في تحقيق التكامل والتنمية.

ووافق البنا على رعاية اجتماعات المجلس التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، والمقرر عقده في يناير المقبل بالقاهرة، باعتبار ان مصر هي بيت العرب، وأحد أهم الدول العربية المؤسسة لهذا الاتحاد، وقرر الوزير عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر مع أعضاء مجلس النقابة، للاستماع الى مشاكلهم، للنهوض بمستوى مهنة المهندس الزراعي في مصر.

ومن جانبه تقدم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بالشكر الى وزير الزراعة لحرصه على الاستماع لمشاكل المهندسين الزراعيين، والنهوض بمهنة المهندس الزراعي، ودعمه المستمر للنقابة أعضائها، لافتاً انها المرة الأولى منذ 20 عاماً يلتقي أعضاء مجلس إدارة النقابة مع وزير الزراعة.

كما أستعرض خليفة خلال الاجتماع الإنجازات التي حققها مجلس النقابة الحالي، والتي تتمثل في زيادة نسبة تحصيل المستحقات للنقابة، والشراكة مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للزراعيين، وعمل نظام للتكافل الاجتماعي، والرعاية الصحية للزراعيين، فضلاً عن البدء في سداد المعاشات لأعضاء النقابة، كما تقدم بمقترح لإنشاء أكاديمية مهنية لتدريب المهندسين الزراعيين، وذلك بالشراكة بين وزارة الزراعة والنقابة، والخبراء من مركز البحوث الزراعية والجامعات المختلفة، لتأهيل وتدريب كوادر الزراعيين لمواجهة تحديات سوق العمل.​