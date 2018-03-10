البناء والأخشاب توقع عقد تأمين على 350 ألفاً من أعضائها

الشاذلى جمعة:أبرمت النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب، وثيقتى تأمين على أعضائها ضد مخاطر الحياة والحوادث، مع شركتى مصر لـتأمينات الحياة، ومصر للتأمين التكافلى، التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين.قال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب، إن إجمالى عدد الأعضاء يصل إلى 450 ألف عضو

الشاذلى جمعة:

أبرمت النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب، وثيقتى تأمين على أعضائها ضد مخاطر الحياة والحوادث، مع شركتى مصر لـتأمينات الحياة، ومصر للتأمين التكافلى، التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين.

قال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب، إن إجمالى عدد الأعضاء يصل إلى 450 ألف عضو، وسيتم التأمين على 350 ألفا منهم فى المرحلة الأولى، بواقع 100 ألف عامل بوثيقة الحياة ضد مخاطر الوفاة، على أن يحصل المستفيد على 50 ألف جنيه تعويض، أو 400 ألف جنيه، حال انتهاء مدة التأمين وبلوغ سن التقاعد، مقابل قسط شهرى لا يتجاوز 90 جنيها.

وأشار فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن التغطية الثانية مرتبطة بتأمين الحوادث الشخصية، وتستهدف تغطية 250 ألفا، وتتضمن تغطية الحوادث الشخصية والوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، بإجمالى 25 مليار جنيه، بواقع 100 ألف جنيه لكل مستفيد، فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، على أن يحصل على جزء من مبلغ التأمين فى حالة العجز الجزئى، بموجب تقرير طبى معتمد.

وأوضح أن التغطية تتضمن العلاج الطبى، بحيث يحصل المستفيد على خدمات طبية سنوية بقيمة 2000 جنيه، أو أجهزة تعويضية بقيمة 1500 جنيه، بالإضافة إلى تحمل شركة التأمين تكاليف نقل الجثمان، بإجمالى 1500 جنيه فى حالة الوفاة، بخلاف مبلغ التأمين الأساسى.

أبرم العقد أحمد مرسى، رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين التكافلى، والدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة، بحضور جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، وممثلى اللجنة النقابية للعاملين بالبناء والأخشاب.