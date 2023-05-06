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«البلشي» يبحث ملف أرض النادي البحري للصحفيين لبدء إنشائه وتشغيله بالإسكندرية (صور)

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محافظ الإسكندرية يلتقي وفدا من مجلس الصحفيين

«البلشي» يبحث ملف أرض النادي البحري للصحفيين لبدء إنشائه وتشغيله بالإسكندرية (صور)
مها يونس

مها يونس

9:40 م, السبت, 6 مايو 23

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بديوان عام المحافظة، وفدًا من مجلس النقابة العامة للصحفيين ضم الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين ، والأستاذ جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة والأساتذة هشام يونس و محمد يحي وكيلي النقابة، والأستاذ محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، وذلك لبحث سبل التعاون البناء.

جريدة المال

وهنأ محافظ الإسكندرية نقيب الصحفيين والوفد المرافق بالنجاح في الانتخابات وثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة.

جريدة المال

وتضمن الحديث بحث ملف أرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة سابا باشا بالاسكندريه ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء وتشغيل النادي .

جريدة المال

كما دارت نقاشات حول أهمية ، وأمانة الكلمة ودور الصحفي ومسؤوليته كون الصحافة والإعلام شركاء أساسيين في صياغة رسالة مؤسسات الدولة .

جريدة المال

وخلال اللقاء قدم البلشي الشكر للمحافظ علي حسن الإستقبال والاستعداد لتقديم كل الدعم للصحفيين ، كما أكد البلشي علي ان النقابة العامة للصحفيين تقوم الآن بتفعيل دورها كاملاً فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي والتصدي لأي تجاوز ، ومحاسبة المخطئ بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ومؤسسات الدولة.

جريدة المال

وفي نهاية اللقاء أهدي محافظ الإسكندرية درع المحافظة لنقيب الصحفيين تقديراً لدور الصحافة والصحفيين .

جريدة المال
مها يونس

مها يونس

9:40 م, السبت, 6 مايو 23