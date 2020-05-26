«البلد دي متنحنيش».. أحدث أغاني الداخلية لتوثيق بطولة «منسي» والشهداء (فيديو)

وحظيت الأغنية على مشاهدات مرتفعة في خلال ساعات من بثها للجمهور.

نشرت وزارة الداخلية أحدث أغاني من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات العامة، تحت عنوان “البلد دي متنحنيش”، وثقت من خلالها بطولة الشهيد أركان حرب العقيد أحمد المنسي، ولجميع شهداء الجيش والشرطة.

وبثت الداخلية الأغنية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”يوتيوب”.

وكتبت عليها: “البلد دي متنحنيش” تحية من الشرطة المصرية للشهيد البطل العقيد أحمد المنسي، ولكل الشهداء الأبطال من رجال القوات المسلحة درع الوطن والشرطة الباسلة.

الأغنية من كلمات محمد وديع، ألحان وغناء أحمد جمال، توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة، أحمد حسام.

وحملت كلمات الأغنية: إحنا مش بتوع حداد إحنا نار تحت الرماد، إحنا صخر ميتكسرش وكل ضربة يزيد ثبات.. منسى حي ميتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش منسى 100 مليون يموتوا والبلد دى متنحنيش”.

وحظيت الأغنية على مشاهدات مرتفعة في خلال ساعات من بثها للجمهور.

يذكر أن العقيد أركان حرب أحمد صابر محمد علي المنسي، ضابط مصري شغل منصب قائد الكتيبة 103 صاعقة، المتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء، واستشهد في الحادث الإرهابي على كمين البرث.