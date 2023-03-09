«البلد اتفكت في 2011».. السيسي للمصريين : أوعوا تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين، لعدم التسبب مرة أخرى في خراب البلاد، مؤكدا أن الوطن تفكك جراء ما حدث في 2011.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وحذر الرئيس السيسي من عودة الإرهاب الذي عانت من سيناء لسنوات، قائلا: “أوعوا الموضوع ده يتكرر تاني، إوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم”.

وأكد أن “هذا الخراب والإرهاب “اتعمل لما البلد اتفكت في 2011”.

وحث المصريين على تعليم أولادهم هذا التحذير قائلا: “علموا الكلام ده في المدارس والإعلام والكليات”.

.واعتبر أن التوعية والتحذير من هذا الأمر “مهم جدا”، مؤكدا أن “تدمير الدول من الداخل ده فكر وعلم وأرخص تكلفة على اللي بيعملوا”.

حضر الندوة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس السيسي أعلن قبل أيام أن تكلفة

في سيناء بلغت نحو 60 مليار دولار، وذلك جاءت كلمة بفعالية “تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء”، بمحافظة الإسماعيلية.