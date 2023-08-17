البلدان تربطهما علاقات قوية.. أحمد عيسى يدعو لتعزيز التعاون مع الهند في قطاع السياحة

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة وتاريخية وشراكة استراتيجية، داعيًا إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع السياحة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير، أمس الأربعاء، خلال فعالية نظمتها سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة لتشجيع السائحين المصريين على زيارة الهند.

ووصف “عيسى” في بيان صحفي وزعته سفارة الهند وحصلت”المال” على نسخة منه، العلاقات بين البلدين بأنها “استثنائية” وتوجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير الماضي وزيارة رئيس وزراء الهند ناريندا مودي إلى القاهرة في يونيو الماضي.

وأضاف أن رئيس وزراء الهند قام خلال إقامته بالقاهرة، بزيارة الأهرامات ومسجد الحاكم بامر الله ومقابر الكومنولث في منطقة مصر الجديدة.

أكد أنه يجب تشجيع السائحين من الهند على زيارة مصر وكلك السائحين المصريين على زيارة الهند، مشيرا الى أن السياحة تلعب دورًا رئسيا في توطيد العلاقات بين الشعوب والدول.

ولفت إلى أن السياحة في العالم تأثرت بفعل وباء كوفيد-19، ولكنها تعافت الآن بما في ذلك في مصر.واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر في العديد من القطاعات، مسطا الضوء على إطلاق الاستراتيجية السياحية.

أكد دعم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص من كلا الجانبين وتشجيع السائحين من الجانبين على الزيارة لمقاصدهما.