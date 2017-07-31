البلجيكي فيركواتيرين أقرب المرشحين لتدريب الزمالك

علي المصري:أصبح المدير الفني البلجيكي فرانكي فيركواتيرين، قاب قوسين أو أدنى لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفا للبرتغالي المقال أوجستو إيناسيو، وكان فيركواتيرين قد عقد جلسة مفاوضات في القاهرة مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، والمشرف على فريق الكرة بالناد



علي المصري:



أصبح المدير الفني البلجيكي فرانكي فيركواتيرين، قاب قوسين أو أدنى لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفا للبرتغالي المقال أوجستو إيناسيو، وكان فيركواتيرين قد عقد جلسة مفاوضات في القاهرة مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، والمشرف على فريق الكرة بالنادى .

وغادر فيركواتيرين مدرب أندرلخت البلجيكي السابق، القاهرة بعد زيارة استمرت 48 ساعة، للتفاوض مع مسئولي القلعة البيضاء، بشأن تولى تدريب الفريق، واتفق مع نجل رئيس النادي علي جميع الأمور الخاصة بالتعاقد، على أن يتم عرضها على مجلس الإدارة .

يبلغ المدير الفني من العمر 60 عاماً، وفاز بالدوري البلجيكي مع أندرلخت، وسبق وأن تولى تدريب فريق الجزيرة الإماراتي، وقاد المنتخب البلجيكي في خمس مباريات فقط، قبل أن تتم اقالته لتلقيه أربع هزائم وتعادل في خمس لقاءات فقط.