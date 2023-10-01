البلتاجي: 3.25 تريليون دولار إجمالي الصناعة المالية الإسلامية في يناير 2023

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن إجمالي الصناعة المالية الإسلامية في يناير 2023، 3.25 تريليون دولار.

وأضاف البلتاجي خلال المؤتمر الإقليمي الأول، تحت عنوان «أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية»، أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك عالمياً 1404 صكوك في عام 2022.

وتابع البلتاجي، خلال عرض لأهمية المؤتمر ومنهجية تنفيذه، أن الصكوك بمعناها العام، هي أداة ظهرت عام 1983، كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية، وهي خاصة بملكية مشروعات، تعتمد على مشروع معين.

وأفاد البلتاجي أن أي صك يصدر له آلية معينة في مشروع وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد أفلس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية.

ويتناول المؤتمر ثلاث جلسات تشمل الصكوك والاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التجربة المصرية في إصدارك الصكوك الجوانب الشرعية والقانونية فضلا عن التجارب والممارسات الدولية.

ويسلط المؤتمر الضوء على الجوانب الفنية والعملية لهيكلة الصكوك، ودورها وأهميتها في تمويل المشروعات الوطنية التنموية والمستدامة.