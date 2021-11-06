اقتصاد وأسواق

البلاستيك والحديد الأبرز.. 38% زيادة في الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال أول 8 شهور من العام

في أحدث تقرير تلقته وزيرة التجارة والصناعة عن حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي
محمد ريحان 12:47 م, السبت, 6 نوفمبر 21 12:47 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي شهدت نمواً كبيراً خلال الـ8 أشهر الأولي من عام 2021 حيث بلغت حوالي 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 38%.

وقالت إن هذا النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% واسبانيا بنسبة 77.5% والمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.

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جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزيرة من المكتب التجاري المصري في بروكسل بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت جامع أن هذا الارتفاع الذي شهدته الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يأتي نتيجة جهود الوزارة بجميع أجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية المصرية في هذه الدول والتي تستهدف تنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون التجارى مع الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، أن أهم البنود التي مثلت زيادة في الصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تتضمن البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة بقيمة 378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون يورو بنسبة زيادة 33%، والحديد والصلب بقيمة 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون يورو بنسبة زيادة 431%، والمواد المصنعة من الحديد والصلب = بقيمة 26.5 مليون يورو مقابل 13.4 مليون يورو بنسبة زيادة 98%، والألومنيوم بقيمة 266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون يورو بنسبة زيادة 28%، والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون يورو بنسبة زيادة 26%.

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وأوضح أن أهم القطاعات التصديرية التي شهدت زيادة إلى الاتحاد الأوروبي تضمنت الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية وألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه والزجاج ومنتجاته والأقطان ومحضرات الخضروات والفاكهة والسيراميك ومنتجاته.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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