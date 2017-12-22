البلاديوم يقفز 130% منذ 2016.. والبلاتين يهوى 60%

خالد بدر الدينقفزت أسعار البلاديوم بأكثر من 129.3 % فى ختام التعاملات اليوم الجمعة لترتفع إلى حوالى 1042.5 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ يناير عام 2016 عندما هوت إلى حوالى 454.5 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوى منذ يوليو عام 2010.وانخفضت أسعار البلاتين الذي يستخدم في السيارات التي تعمل



خالد بدر الدين

قفزت أسعار البلاديوم بأكثر من 129.3 % فى ختام التعاملات اليوم الجمعة لترتفع إلى حوالى 1042.5 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ يناير عام 2016 عندما هوت إلى حوالى 454.5 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوى منذ يوليو عام 2010.

وانخفضت أسعار البلاتين الذي يستخدم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل لتنزل إلى 914.25 دولار للأوقية فى ختام تعاملات اليوم بنسبة هبوط حوالى 58.5 % منذ مارس 2008 عندما قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 2200 دولار للأوقية .

وذكرت وكالة رويترز إن أسعار البلاديوم ارتفعت اليوم لأعلى مستوى منذ 17 عاما عند ما بلغت 1032.2 دولار للأوقية فى فبراير عام 2001 وذلك مع زيادة التوقعات بنقص في المعروض في الأسواق بسبب قوة الطلب من شركات إنتاج أنظمة تنقية عادم المحركات اللازمة لشركات السيارات .

ويتوقع محللون أن 80 % من حجم الطلب العالمي على البلاديوم الذي سيتجاوز 10 ملايين أوقية العام القادم سيتجه لصناعة أنظمة تنقية عادم السيارات التي تعمل بوقود البنزين والتي يفضلها الكثيرون حاليا على السيارات التي تعمل بوقود الديزل غير أن تباطؤ مبيعات السيارات من المتوقع أن يحول دون تحقيق المزيد من المكاسب فى أسعار البلاديوم.