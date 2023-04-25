البقري 350 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-4-2023

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 25-4-2023 وسجل سعر كيلو الكندوز 300 جنيه إلي 350 جنيها في الأسواق ولحوم الجديان 370 جنيها والضاني 350 جنيها ويسجل الكندوز 210 جنيهات في المنافذ والمفروم المستورد 200 جنيه والكبدة المستوردة 110 جنيهات والبلدي 350 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوحت بين 220 إلى 250 جنيها ولحوم الماعز من 230 إلى 370 جنيها والضأن بين 280 جنيها إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها في المتوسط.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري “قباني” تراوحت بين 127 و133 جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 115و120 جنيها للكيلو.

وأشار التجار إلي أن سعر الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و300 جنيه والسلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 320 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيرها من أنواع اللحوم .

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140 جنيها للكيلو القائم و الجاموسي بين 120 إلى 125 جنيها والجاموسة اللحم 175 جنيها و إناث الأبقار اللحم 190 جنيها والعجلة اللحم 120 جنيها والفحلة اللحم 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

ونوه التجار إلي أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135 جنيها و 300 كجم 140 جنيها و150كجم 150 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم 140 جنيها ووزن 150 كجم 150 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه بزيادة 2000 جنيه والبتلو من 8000 إلى 13 ألف جنيه بزيادة 1000 جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

ونوه التجار إلى أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألف بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ : 220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز : 200 جنيه

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي 130 جنيها