البقري والجملي 280 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تباينت أسعار اللحوم البقري في محال الجزارة البلدي اليوم الأحد 5-11-2023 وسجل الكندوز البلدي 280 جنيها بدلا من 300 جنيه والسجق 200 جنيه والبرجر والكفتة 240 جنيها والمفروم 270 جنيها وذلك كمتوسط أسعار اللحوم البقرية المتداولة اليوم في محال الجزارة طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة في القاهرة والمحافظات المتنقلة كالتالي، كيلو الكندوز و الكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 210 واللحوم المفرومة السودانية 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها وذلك خلال التعاملات اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر اللحوم البلدية تفاوتت في محلات الهيبر ماركت لتتراوح بين 300 و380 جنيها والسجق والكفتة والمفروم 240 جنيها والبرجر البقري 240 و280 جنيها والمفروم الجملي و المكعبات 250 جنيها و300 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها في المحال التجارية و160 جنيها في المنافذ والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة.

أسعار اللحوم

ونوه التجار إلي أن سعر الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها في محلات الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية.

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 250 جنيها والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها و الكبدة البرازيلية 110 جنيهات والكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 200 جنيه واللحوم السوداني 220 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وأوضح التجار أن السجق المجمد البرازيلي بـ90 جنيها للكيلو والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125 جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأشار التجار إلى أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم

أسعار اللحوم البقرية والجملية البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار الكفتة الكندوز: 240 جنيها

أسعار اللحوم السودانية : 210 جنيهات

أسعار اللحوم المجمدة البرازيل : 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو : 380 جنيها و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد : 90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلى 300 جنيه