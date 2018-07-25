«البقالين»: 180 مليون جنيه قيمة سلع فارق «نقاط الخبز»

محمد مجدى صرف بقالو التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، سلع فارق نقاط الخبز للمستفيدين من الدعم الحكومى، بقيمة 180 مليون جنيه، منذ 1-12 يوليوالجارى، بحسب تصريحات ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة لـ «المال».وقال «نادي» إن هناك تراجعا كبيرا فى قيمة سلع



محمد مجدى



صرف بقالو التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، سلع فارق نقاط الخبز للمستفيدين من الدعم الحكومى، بقيمة 180 مليون جنيه، منذ 1-12 يوليوالجارى، بحسب تصريحات ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة لـ «المال».

وقال «نادي» إن هناك تراجعا كبيرا فى قيمة سلع فارق نقاط الخبز التى يتم صرفها للمواطنين حاليا مقارنة بالفترة الأولى لتطبيق تلك المنظومة خلال عام 2014، والذى كان يشهد صرف سلع فارق الخبز بقيمة 550 مليون جنيه شهريا.

وأرجع سبب تراجع قيمة سلع فارق نقاط الخبز التى يتم صرفها زيادة إقبالهم على شراء الخبز المدعم، بالتزامن مع ارتفاع سعر السلع التى تطرحها الحكومة على قائمة المقررات التموينية، والتى تعد نفس القائمة الخاصة بسلع فارق نقاط الخبز المدعم.

فى سياق متصل، طالب «نادى» د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمعاملة فروع «جمعيتى«مثل بقالى التموين، لأنه يتم معاملة فروع «جمعيتى» على أنهم تابعون للمجمعات الاستهلاكية، وبالتالى يحصلون على السلع والمقررات التموينية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مباشرة وليس من خلال مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، مثل بقالى التموين.

من جهة أخرى، قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن فروع «جمعيتى» يتم توريد السلع لها مثل فروع المجمعات الاستهلاكية نظرًا لكونها مسجلة فى العقد المبرم بين الوزارة وأصحاب فروع «جمعيتى» كفرع استهلاكي.

يذكر أن عدد المستفيدين من المقررات التموينية بما يقرب من 71 مليون مواطن، مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، يحصل الفرد على 50 جنيهًا كل شهر يحصل بها على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلي150 رغيفا خبزا شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف.

وقال «نادى» إن هناك عزوف من قبل حاملى البطاقات التموينية، فى الحصول على سلعتى السكر والزيت بقائمة المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجارى، نتيجة ارتفاع سعرها مقارنة بالسوق الحر.

وأوضح أن سعر كيلوالسكر على البطاقات يبلغ ـ9.5 جنيه، بينما فى السوق الحر يبدأ من 8 جنيهات، وكذلك الزيت زنة 800 جرام بسعر 14 جنيهًا على البطاقة التموينية، ويبدأ سعرها من 12 جنيهًا فى السوق الحر.

وأضاف أن حاملى البطاقات التموينية، يستبدلون السلع مثل السكر، والزيت، بمساحيق الغسيل، والمسلى، والمربى، مشيرًا إلى أن أقل عدد مستفيدين على البطاقة التموينية الواحدة يبدأ من فرد إلى 5 أفراد، ويحصل الفرد الواحد على 50 جنيهًا كل شهر، وبموجبها يشترى سلع غذائية وغير غذائية مطروحة على قائمة المقررات التموينية.