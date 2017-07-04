البقالون: 30% نقصًا فى الحصص التموينية

تأخر فى تسلم مخصصات يوليو الوزارة: المقررات متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية محمد مجدى تشهد محال البقالة التموينية نقصًا يصل إلى %30 فى الحصص المقرر استلامها من السكر، والزيت، والأرز، لشهر يوليو الحالى، وفقًا لماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين. وقال نادى فى تصريحات لـ&laq

تأخر فى تسلم مخصصات يوليو

الوزارة: المقررات متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية

محمد مجدى

تشهد محال البقالة التموينية نقصًا يصل إلى %30 فى الحصص المقرر استلامها من السكر، والزيت، والأرز، لشهر يوليو الحالى، وفقًا لماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين.

وقال نادى فى تصريحات لـ«المال» إن هناك تأخرًا فى استلام المقررات التموينية لشهر يوليو الحالى رغم استلام المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، تلك السلع منذ الأربعاء الماضى.

ولفت إلى أنه فى العادة يتم توريد المقررات التموينية لمحال البقالة، قبل حلول الشهر الجديد بنحو 5 إلى 10 أيام، ولكن تم البدء فى استلامها السبت الماضى، مضيفا أن مستحقى الدعم التموينى قاموا بصرف المقررات بداية من الأحد.

كانت الحكومة قررت زيادة أسعار سلعتى السكر والزيت التموينى، على البطاقات التموينية، نهاية شهر يونيو الماضى، حيث ارتفع كيلو السكر إلى 10 بدلاً من 8 جنيهات، وزجاجة زيت 800 جرام الى 14 بدلاً من 12 جنيهًا.

وأكد نادى أن جميع محال البقالة التموينية شهدت، السبت الماضى، أزمة فى نظام صرف المقررات التموينية «السيستم» والخاص بماكينات صرف المقررات للمواطنين، موضحًا أنه تم إبلاغ قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن وقوع سيستم العمل بماكينات صرف المقررات التموينية هى مسئولية الشركات الإلكترونية المسئولة عن تلك الماكينات.

من جهته، قال مصدر مسئول بوزارة التموين لـ«المال»، إن إضافة الدعم التموينى الجديد على البطاقات التموينية أدى إلى وجود ضغط على الشبكة الإلكترونية الخاصة بماكينات صرف المقررات التموينية.

من جهته، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، إنه يتم حاليًّا صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الحالى، والتى يصل عددها إلى 20 سلعة، للمواطنين، وذلك بعد إضافة الزيادة الحكومية على البطاقات التموينية بنحو 50 جنيها للفرد الواحد.

وأوضح رمضان أنه يتم منذ يوم الخميس الماضى وحتى الآن تسليم المقررات التموينية لفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع جمعيتى، من خلال مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، يصل عددها إلى 3 آلاف فرع، وجمعيتى بعدد فروع يصل إلى 1500 فرع، وما يقرب من 25 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المقررات التموينية يبلغ عددها 20 سلعة، وهى السكر، والزيت، وأرز مصرى، وأرز هندى، ومكرونة، ومسلى صناعى، وعدس، وفول، وصلصة، وجبنة، وصابون تواليت، وصابون غسيل، ودقيق، وشاى، ومرقة دجاج، وكلور أبيض، والمربى، والتونة، يستفيد منها 70 مليون مواطن مقيد على 19 مليون بطاقة تموينية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أعلن عن زيادة الدعم الحكومى للمواطنين ليصبح الدعم التموينى 50 جنيهًا للفرد الواحد بدلاً من 21 جنيهًا.