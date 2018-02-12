البقالون يتسلمون 7 سلع فقط من مقررات فبراير

محمد مجدى:ارتفع عدد السلع التموينية التى تسلمها البقالين، عن فبراير الجارى إلى 7 منتجات، بدلا من اقتصارها على 3 فقط مؤخرا، مع استمرار عدم توافر باقى السلع البالغ عددها 53 بمخازن شركتى المصرية، والعامة لتجارة الجملة.بحسب تأكيدات ماجد نادى، المتحدث العام لنقابة البقالين لـ«المال»، فإن

محمد مجدى:

ارتفع عدد السلع التموينية التى تسلمها البقالين، عن فبراير الجارى إلى 7 منتجات، بدلا من اقتصارها على 3 فقط مؤخرا، مع استمرار عدم توافر باقى السلع البالغ عددها 53 بمخازن شركتى المصرية، والعامة لتجارة الجملة.

بحسب تأكيدات ماجد نادى، المتحدث العام لنقابة البقالين لـ«المال»، فإن 7 سلع التي تم تسلمها على قائمة مقررات فبراير الجارى، هى المسلى، والمكرونة، والشاى خرز، والكلور، الأرز، والسكر، والزيت.

يشار إلى أن وزارة التموين أصدرت توجيهًا وزاريًا فى أكتوبر الماضى، يلزم بقالو التموين بدفع قيمة السلع التى يحصلون عليها، فى الفترة من 21 إلى 25 من كل شهر، على أن يتسلموها يوم 27، تمهيدًا لبيعها لأصحاب البطاقات التموينية.

أكد عدد من بقالى التموين لـ«المال»، أن أزمة عدم توافر باقى السلع والمقررات التموينية الخاصة بشهر فبراير الجارى، لا تزال مستمرة حتى الآن، مطالبين بسرعة توفير باقى المقررات.

تحوى قائمة المقررات التموينية على ما يقرب من 60 سلعة غذائية وغير غذائية، متاحة شهريا أمام البقالين فى المخازن التابعة للتموين، منها الأرز، والسكر، والزيت، والألبان الجافة، والأجبان، والمكرونة، والعدس، ومنظفات بأوزان وأصناف مختلفة مثل الصابون، والكلور، ومساحيق الغسيل.

قال مصطفى عبدالنبى، بقال تموينى فى محافظة أسيوط، إنه رغم سداد قيمة السلع التى تقدم بطلب الحصول عليها وهى السكر، والأرز، والزيت، والشاى ناعم، والمسلى، والتونة، والأجبان وزن ربع كيلو، لم يحصل عليها بالكامل، موضحاً أن المواطنين الذين يتعامل معهم لا يفضلون الشاى الخرز.

أكد ماجد نادى، المتحدث الرسمى باسم نقابة بقالى التموين، أن باقى السلع المدرجة على قائمة المقررات التموينية، التى من المفترض أن تطرح للمواطنين، حاملى البطاقات التموينية فى شهر فبراير لم يسلمها مسئولو مخازن شركتى الجملة للبقالين حتى الآن، رغم دفع قيمتها المالية.

يذكر أن منظومة المقررات التموينية واجهت أزمة فى شهر يناير الحالى، نتيجة تأخر صرف المقررات التموينية، التى كان من المفترض تسليمها للبقالين 27 ديسمبر، لكن وردت 2 يناير الماضي.

كان مصدر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفى فى تصريح لـ«المال»، بداية الشهر الجارى، وجود أزمة فى توفير المقررات التموينية للمواطنين، مؤكدا أن البقال يرغب فى الحصول على كامل السلع فى وقت واحد، مؤكدا أن الأمر مسألة وقت، وطرح السلع فور تسلمها من الشركة القابضة.

قال إن فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاث، الأهرام، والنيل، والإسكندرية، تتوافر بها كل السلع التموينية، ومتاح لأصحاب البطاقات التموينية الحصول على السلع الخاصة بالبطاقة، من أى جهة سواء بقالة تموينية، أو مجمعًا استهلاكيا، أو فروع جمعيتى.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة ذكية، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، ويحصل الفرد على 50 جنيهاً شهريًا، والتعامل من خلال 30 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، و3 آلاف فرع مجمع استهلاكى.