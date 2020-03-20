البقالة والعطارة بالإسكندرية : مسحوبات المواطنين من السلع خلال الأيام السابقة فى مستوياتها الطبيعية

نفى أعضاء بمجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ما يشاع ويتردد على بعض صفحات التواصل الأجتماعى خلال الأيام الماضية من وجود حالة غير طبيعية من بعض المواطنين على الأقبال على بعض السلع الغذائية نتيجة وجود حالة من الهلع بين المواطنين على خلفية تداعيات أنتشار فيروس كورونا ، لافتين إلى أنه أمر مبالغ فيه ولا صحة له ، وأن مستويات المبيعات على مدار الأيام الماضية لم تتغير بالشكل الذى يروجه البعض.

وأكد حازم المنوفى النائب الأول لرئيس مجلس أدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على أن مستويات البيع وسحب المواطنين للسلع والمنتجات الغذائية على مدار الأيام الماضية لم يشهد تغير كبير خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن ما يردده البعض حول وجود حالة هلع بالأسواق وتكالب من المواطنين على الشراء وتخزين بعض المنتجات والسلع الغذائية بشكل كبير على بعض المواقع هو أمر مبالغ فيه بشكل كبير

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس أدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إلى ان بعض المنتجات والسلع الغذائية كالالبان والزبادى والأجبان لها صلاحية محددة ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة ، حتى إذ أراد أحد تخزينها.

بعض المحلات شهدت ضعف بيع السلع عقب أعلان الحكومة عن بدء عدد من الأجراءات الأخيرة

وأكد المنوفى أنه على العكس فإن بعض المحلات شهدت ضعف فى حركة المبيعات عقب أعلان الحكومة عن منح أجازة 14 يوم للمدارس وبدء عدد من الأجراءات الأخرى ، لافتاً إلى أن هذا أمر طبيعى نتيجة التراجع فى الأستهلاك مع ضعف حركة الطلاب وغيرهم من الفئات فى الشوارع .

وأوضح لنائب الأول لرئيس مجلس أدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن الفترة القادمة تشهد الأستعداد للأسواق لدخول شهر رمضان المعظم ، وما يصاحبها من أنشاء لأسواق أهلاً رمضان والتى تتواكب مع طرح كميات كبيرة جديدة من السلع من شركات القطاعين العام والخاص .