البقالة : تأثير زيادات الوقود بالأسواق يظهر نهاية الأسبوع

قال أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير رفع أسعار المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 % على السلع الغذائية سيظهر جليًا مع نهاية الأسبوع الحالى، حتى تتمكن شركات الإنتاج والتوريد من تحديد نسب الزيادة المقرر تطبيقها.

ورفعت الحكومة الخميس الماضى أسعار المشتقات البترولية للمرة الثانية خلال أقل من 7 شهور، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5، بزيادة 43 %، والسولار وبنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35، بزيادة 55 %، وبنزين 95 إلى 6.60 جنيه، بدلا من 6.25 بارتفاع 5.6 %.



كما طبقت الحكومة اعتبارا من مطلع يوليو الجارى زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية، لترتفع من 13 % فى العام المالى الماضى ( 2016/ 2017 )، إلى 14 % العام المالى الجارى.

وأكد رئيس شعبة البقالة، أن التجار لن يضيفوا أى زيادة بمجرد الإخطار، لكنهم سينتظرون لحين إعلان إعداد الشركات قائمة نهائية بالأسعار الجديدة، موضح بها النسبة المفروضة وما يمثله الوقود من تكلفة الإنتاج، حتى لا تكون الزيادة جزافية.

وأخطر عدد من الشركات التجار والوكلاء بتحريك أسعار منتجاتها اعتبارا من الأسبوع الحالى، مبررة ذلك بالقرارات الحكومية الأخيرة.

وطالب يحيى، المسئولين بضرورة مصارحة المواطنين بتأثير قرارات الإصلاح الاقتصادى على الأسعار، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الرنانة، التى قد تنافي حالة الأسواق.

يشار إلى أن أسعار السلع شهدت ارتفاعات فى الأسواق خلال الأشهر العشرة الماضية بنسب تجاوزت 100 و200 % فى بعض المنتجات، وشملت الزيادات السلع الغذائية الأساسية، والاستهلاكية، تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية ومنها قرار التحول للعمل بالقيمة المضافة فى سبتمبر، مرورا بقرار تحرير سعر الصرف، وزيادات أسعار الوقود نهاية العام الماضى.



