البعثة الطبية للحج تكشف على 78.788 ألف حالة

المال- خاصأعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الأحد، 78768 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 69907 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 5456 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضيووفق بيان الصحة، دخلت 216 حالة ال

المال- خاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الأحد، 78768 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 69907 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 5456 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضي

ووفق بيان الصحة، دخلت 216 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 158 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 58 حالة تتلقى العلاج اللازم

وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 33 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالي 187 غسلة كلوية، كما انه تلقت 4 حالات العلاج الكيماوي بإجمالي 5 جلسات

ولفت إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام

وأوضح أنه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.